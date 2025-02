4 perfumes masculinos REFRESCANTES para ir ao estádio assistir seu time do coração

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, existem fragrâncias que são perfeitas para garantir uma sensação de frescor e conforto na pele em ambientes muito quentes, como, por exemplo, um estádio de futebol.

ANÚNCIO

E se você está pensando em assistir a uma partida do seu time do coração nos próximos dias, mas não quer passar calor, abaixo mostramos os melhores e mais refrescantes perfumes para usar neste momento especial. Confira 4 a seguir, com informações do portal Fragrantica.

Boss Bottled Tonic, de Hugo Boss

Boss Bottled Tonic é um perfume amadeirado especiado masculino de Hugo Boss, que foi lançado em 2017. As notas de topo são de Maçã, Laranja Amarga, Toranja e Limão, as notas de coração são de Gengibre, Canela, Gerânio e Cravo-da-Índia, e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Vetiver.

Acqua di Giò Profondo, de Giorgio Armani

Este é um perfume aromático fougére masculino de Giorgio Armani, que foi lançado em 2020. Assinado pelo perfumista Alberto Morillas, ele possui notas de topo Oceânicas, Aquozone®, Bergamota e Mandarina Verde, notas de coração de Alecrim, Lavanda, Cipreste e Lentisco, e notas de fundo Minerais, Almíscar, Patchouli e Âmbar.

Sauvage, de Dior

Lançado em 2015, Sauvage também é um perfume aromático fougére masculino. Assinado pelo perfumista François Demachy, ele contém notas de topo de Bergamota da Calábria e Pimenta, notas de coração de Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi, e notas de fundo de Ambroxan, Cedro e Ládano.

Arbo, de O Boticário

Arbo, de O Boticário, é uma fragrância amadeirada aromática masculina, lançada em 2002. Assinada pelo perfumista Carlos Benaïm, possui deliciosas notas de topo de Hortelã, Toranja, Petitgrain, Mandarina, Gerânio e Ar da Montanha, notas de coração Verdes, Artemísia e Sálvia, enquanto as notas de fundo são de Musgo de Carvalho, Sândalo e Almíscar.