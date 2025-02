Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana até 16 de fevereiro de 2024

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

ANÚNCIO

Áries – Carta Ás de Ouro

Fique aberto aos tempos de crescimento econômico, então é hora de você investir e construir seu futuro.

Touro - Carta A Estrela

Será uma semana de grande brilho e sucesso para aproveitar seu destaque.

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gêmeos – Carta A torre

ANÚNCIO

Chances boas para progredir na vida profissional; deixe seus medos para trás e busque novos caminhos.

O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Câncer - Carta A Roda da Fortuna

Hora de deixar para trás o que não o faz feliz e, em vez disso, procurar novos caminhos.

Leão - Carta O Mago

Procure melhores oportunidades de crescimento e acredite que você tem capacidade de superar qualquer problema.

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Virgem - Carta O Diabo

É hora de você deixar o negativo para trás e não continuar mais nesse caminho cercado de más amizades.

Libra - Carta O Eremita

É hora de você se encontrar e refletir sobre seu propósito neste mundo e perseguir seus desejos.

Escorpião – Carta O Sol

A boa sorte o cerca e você sentirá como sua energia queima todas as coisas negativas que você sofreu.

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 16 de fevereiro de 2025

Sagitário – Carta O Mundo

É hora de você alcançar o sucesso e não se deixar manipular mais por ninguém ou pelos próprios medos.

Capricórnio – Carta O mundo

Você está no final de um ciclo e iniciando outro, é hora de se reinventar com novas energias; hora de tomar decisões para alcançar o sucesso.

Os números e o dia de mais sorte para cada signo até 16 de fevereiro de 2025

Aquário – Carta O Louco

Momento de muito de entusiasmo e decisões para ser feliz, não tema amadurecer e crescer profissionalmente, pois você realmente saberá o que quer da sua vida.

Peixes – Carta A temperança

Momento de se equilibrar e começar a ponderar novas decisões, caminhos e projetos na vida.

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 14 de fevereiro de 2025