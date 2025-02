O que são calças cropped e por que é uma boa ideia usá-las se você é baixinha

As calças recortadas surgiram como uma das peças mais versáteis e populares do mundo da moda e a sua relevância manteve-se ao longo dos anos. Neste 2025, essas peças se consolidaram como peça básica no guarda-roupa de muitas pessoas, independente da época.

ANÚNCIO

Quais são as calças cropped para usar em 2025?

A principal característica das calças cropped é o corte que fica acima do tornozelo, o que lhes confere um estilo fresco e moderno. Embora o comprimento possa variar, eles geralmente são encontrados em medidas que vão do meio da panturrilha até logo acima dos tornozelos.

A variedade de estilos e tecidos nas calças cropped é extensa. Desde estilos jeans até opções mais formais como calças de terno, há uma alternativa para cada ocasião. Isto torna-os na escolha ideal para quem procura uma peça de roupa que se adapte tanto ao ambiente de trabalho como a um evento social.

Além disso, seu design permite infinitas combinações, pois podem ser usados com diversos tipos de calçados, desde tênis esportivos até saltos elegantes, facilitando a criação de looks do casual ao sofisticado.

Para mulheres baixas, calças curtas são uma opção especialmente favorável. Ao expor um pouco de pele nos tornozelos, criam a ilusão de comprimento nas pernas, ajudando a agilizar a figura. Esta é uma estratégia eficaz para quem quer parecer mais alto sem ter que recorrer a sapatos plataforma.

LEIA TAMBÉM:

Os números e o dia de mais sorte para cada signo até 16 de fevereiro de 2025

ANÚNCIO

4 perfumes masculinos FRESCOS de Calvin Klein para usar no trabalho nos dias quentes

7 atitudes de autocuidado que você deve priorizar e parar de negligenciar

Outra vantagem de usar calças cropped é a sua adaptabilidade a diferentes estilos pessoais. De looks boêmios a looks mais elegantes, essas calças podem ser transformadas para refletir a personalidade de quem usa.

A sua capacidade de alongar visualmente as pernas, aliada à sua versatilidade, fazem deles uma escolha inteligente para este ano.