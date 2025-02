Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 16 de fevereiro de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

É importante entender os momentos de acalmar a mente e o coração para não se contaminar de pensamentos negativos. Se você abrir espaço para a resolução de problemas, a comunicação irá melhorar e é possível renovar os votos de confiança e conexão. A sinceridade é um tópico importante agora e que será tratado em seus relacionamentos ou nas pessoas que podem chegar. Evite apenas cair em fofocas e tensões.

Virgem

Algumas questões internas podem trazer inquietações. É hora de organizar ideias e sentimentos para poder dar novos passos. Com calma e esforço será mais fácil alcançar as metas. Quem está solteiro pode redescobrir informações importantes sobre si mesmo e sobre o que realmente trará felicidade; fique atento a intuição e as reflexões.

Leia mais:

Os números e o dia de mais sorte para cada signo até 16 de fevereiro de 2025

ANÚNCIO

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Os signos mais compatíveis no amor esta semana até 16 de fevereiro de 2025

Libra

Uma energia de conexão sincera pode entrar em sua vida e será um momento de muito apoio. Apenas entenda as paixões e aventuras que surgem para se abrir de forma positiva. A vida pode ser transformada por novos sentimentos. Casais conseguem fortalecer o vínculo e reascender a chama.

Escorpião

Uma crise emocional ainda pode afetar sua mente e coração, mas é hora de tomar algumas decisões e compreender o que depende de você ou não. Pessoas podem se fazer de difíceis ou não apostar na comunicação. É importante quebrar padrões destrutivos e se abrir para relações mais saudáveis, porque nem toda tentação convém.