Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 16 de fevereiro de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

É momento de entender que as críticas e conselhos devem ser construtivos e algumas tristezas são superadas. Alguns encontros acontecem e mostram que o destino está agindo em sua vida amorosa, deixando uma maior certeza sobre conexões valiosas e espirituais. Convites chegando. O passado pode regressar na sua vida e é preciso ter atenção.

Touro

Pessoas podem chegar em sua vida e mudam algumas ideias que estavam estabelecidas. É hora de saber se proteger de quem é negativo e tenta atrapalhar seu caminho de alguma forma. Você chama a atenção de alguém muito interessante e pode evoluir na vida amorosa. Finalização de ciclos para que algo melhor chegue. Um ex muito negativo ainda influencia sua vida.

Gêmeos

Ao lidar com arrependimentos e com um passado doloroso, busque a superação e siga em frente. É hora de ser maduro para colocar em dia suas necessidades e prioridades, deixando de perder tempo com o que já não vale a pena. Novos compromissos surgem e é hora de colher os resultados dos seus esforços.

Câncer

Movimentos e transformações chegando para que novas oportunidades se abram em seu destino. No amor, alguém muito especial pode chegar e a vida se tornará mais bela. Momento de descobrir verdades e desvendar segredos que podem ter relação com sua vida. O amor volta a ser ativado no caminho daqueles que trabalharam para colher o melhor no presente e futuro.