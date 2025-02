Conheça o corte hime para mudar seu visual da forma mais original possível

O corte hime, também conhecido no mundo dos cortes de cabelo como medusa, tem sido tendência em constante crescimento no final do ano passado e será consolidado ao longo de 2025.

Celebridades conhecidas como Zendaya, Lizzo e Gwen Stefani foram incentivadas a experimentar esse estilo marcante em 2024. Até o momento neste ano, esse corte de cabelo já foi adotado por artistas como Miley Cyrus e Lady Gaga, que mostraram sua versatilidade e originalidade ao usá-lo.

Como usar o corte hime em 2025?

Este corte de cabelo específico é caracterizado por fios grossos que emolduram o rosto na altura das maçãs do rosto, conferindo um aspecto definido e elegante. Segundo a Vogue, sua origem remonta ao período Heian no Japão, onde as mulheres nobres cortavam as duas mechas da frente aos dezoito anos, mantendo o resto do cabelo comprido para o resto da vida.

Especialistas em cabeleireiro destacam que o corte hime é ideal para mulheres com rosto oval alongado, pois ajuda a encurtar opticamente o formato do rosto. Além disso, é especialmente lisonjeiro para quem tem cabelos finos, pois adiciona volume ao incorporar camadas estratégicas. É uma excelente opção para quem quer transformar os cabelos longos sem recorrer a um corte drástico.

Além do corte em si, outros elementos que chamam a atenção no corte hime são a franja reta e ondulada que cai acima das sobrancelhas, as longas camadas que acrescentam movimento e textura, além do uso de fios para criar um estilo único e personalizado.

Em suma, posicionou-se como uma das tendências mais modernas e originais, oferecendo a quem a adota a possibilidade de mudar o visual de forma marcante e sofisticada, destacando-se principalmente nas mulheres que possuem cabelos alisados.