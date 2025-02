Carnaval sem perrengue: 5 dicas para garantir sua saúde bucal na folia

Saiba como cuidar da saúde bucal durante a festa mais popular do Brasil e se divertir com segurança - Foto: Freepik

O ano mal começou e daqui a pouco o clima de Carnaval tomará conta dos brasileiros, que se preparam para a festa com muita animação e alegria. Entre um trio e outro, a curtição pede um alerta, o cuidado com a saúde bucal. Alguns hábitos comuns durante a folia, como o beijo na boca, podem trazer problemas, especialmente quando a higiene é negligenciada.

O Dr. Alexandre Ravani, dentista e CEO da PróRir, rede de clínicas odontológicas, dá dicas simples de como cuidar da saúde bucal durante a festa mais popular do Brasil e se divertir com segurança.

Doenças transmitidas pela saliva

Há doenças que afetam a saúde bucal e podem ser transmitidas pela saliva. Nessa época de Carnaval, os casos tendem a se espalhar. Entre elas, destaca-se a mononucleose ou doença do beijo, transmitida por um vírus que provoca mal-estar, com febre, dores de cabeça, aumento dos gânglios, ínguas no pescoço e lesões brancas na boca e garganta.

A candidíase oral é um fungo que também provoca manchas brancas na língua e na parte interna da boca. Além disso, sintomas como vermelhidão e rachaduras nessa área, bem como dor de garganta e dificuldade para engolir podem aparecer.

Já a herpes se manifesta através de lesões bolhosas no entorno da boca quando a pessoa está com sua imunidade mais baixa, provocando dores nevrálgicas, parestesias, ardor, coceiras, febre e dor de cabeça. “Por se tratarem de doenças contagiosas pelo contato direto, o ideal é não compartilhar objetos pessoais como copos, talheres e batom. E sempre que possível, evitar tocar nos lábios e procurar um médico ao perceber os primeiros sintomas”, indica Ravani.

Evite abusar do álcool

Além da capacidade de deixar o indivíduo mais suscetível a desenvolver a cárie, o álcool desidrata e diminui a produção de saliva, essencial para a proteção dos dentes. “O ideal é alternar o consumo com goles de água, para evitar o mau hálito e prevenir a desidratação”, alerta o dentista.

Evite o excesso de açúcar

O consumo excessivo de bebidas e comidas açucaradas durante o carnaval pode ser prejudicial à saúde bucal, aumentando o risco de cáries. “Modere o consumo desses itens e, se possível, faça bochechos com água ou enxaguante bucal sem álcool após o consumo de alimentos doces”, diz Alexandre.

Proteja os lábios

Essa região também está sujeita ao câncer de pele e raramente aplicamos um filtro solar nela. “Por isso, durante a folia, busque um hidratante que tenha filtro solar. Ele vai te deixar livre das queimaduras e ainda vai evitar o ressecamento da boca, dando mais conforto para você curtir o feriado”, explica Ravani.

Não abra garrafa com os dentes

Fazer isso pode causar acidentes sérios, como fraturas dentais, lesões na gengiva e cortes profundos nos lábios. “O uso inadequado dos dentes é responsável por quase 20% dos acidentes bucais. Então leve um abridor de garrafas no bolso e evite acabar com a folia antes da hora”, afirma o dentista.

Vale reforçar, que para todas as ocasiões, durante todo o ano, é fundamental manter uma boa higiene bucal, que envolve uma escovação adequada, uso de fio dental e enxaguante bucal. “Também vá ao dentista regularmente, pelo menos uma vez ao ano, para ações preventivas e limpeza dos dentes”, finaliza Alexandre Ravani, CEO da PróRir

