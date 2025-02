4 perfumes femininos de Dolce & Gabbana com ‘cheiro de rica’ para usar no primeiro encontro

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

E se você precisa do perfume perfeito para usar no primeiro encontro, vale a pena investir nas fragrâncias de Dolce & Gabbana. O motivo? Elas são apreciadas por seu aroma, qualidade e valorização da produção.

Por isso, que tal conhecer agora mesmo as melhores opções da marca italiana para cheirar a mulher rica e impressionar logo no primeiro date? Confira 4 a seguir, com informações do Fragrantica.

The One

Este é um perfume oriental floral feminino de Dolce & Gabbana que foi lançado em 2006. Assinado pela perfumista Christine Nagel, ele possui notas de topo de Pêssego, Lichia, Mandarina e Bergamota, notas de coração de Lírio, Ameixa, Jasmim e Lírio-do-Vale, e notas de fundo de Baunilha, Âmbar, Almíscar e Vetiver.

Q

Q, de Dolce & Gabbana, é um perfume aromático frutado feminino, que foi lançado em 2023. Assinado pela perfumista Daphné Bugey, contém notas de topo de Limão Siciliano, Laranja Sanguínea e Jasmim, notas de coração de Cereja e Heliotrópio, e notas de fundo de Almíscar e Cedro.

The Only One

Lançado em 2018, The Only One é um perfume oriental baunilha feminino. As notas de topo são de Violeta, Laranja e Bergamota, as notas de coração são de Café, Pera, Íris, Flor de Laranjeira e Rosa, enquanto as notas de fundo são de Caramelo, Baunilha e Patchouli.

Dolce Lily

Esta é uma fragrância floral frutada feminina que foi lançada em 2022. Criada por Natalie Gracia-Cetto e Nisrine Bouazzaoui Grillié, possui notas de topo de Maracujá, Limão e Bergamota, notas de coração de Rosa e Lírio Rosa, e notas de fundo de Almíscar, Baunilha e Sândalo.