Novembro Vermelho: Descubra a importância da prevenção do câncer de boca, de acordo com especialista

Em novembro, estamos acostumados a ouvir muito sobre a campanha do ‘Novembro Azul’, que é um movimento de conscientização sobre a saúde do homem, que tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

No entanto, precisamos estar atentos também ao ‘Novembro Vermelho’, que é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de boca.

O Instituto Paulista de Cancerologia (IPC) chama a atenção para o impacto da doença, também conhecida como câncer de lábio e cavidade oral, e ressalta a importância da prevenção, detecção precoce e tratamento avançado.

Sobre a doença

O câncer de boca atinge estruturas como lábios, gengivas, bochechas, palato, língua e o assoalho da boca, sendo considerado o quinto tumor mais comum entre homens no Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), entre 2022 e 2024, foram estimados 15.190 novos casos de câncer de boca e orofaringe no Brasil, dos quais 11.180 ocorreram em homens e 4.010 em mulheres.

Esta doença afeta principalmente pessoas acima de 40 anos, sendo o tabagismo e o consumo excessivo de álcool os principais fatores de risco. A infecção pelo vírus HPV, a falta de higiene bucal, uma dieta pobre em frutas e vegetais e a exposição ao sol sem proteção também aumentam o risco de desenvolvimento da doença.

“A detecção precoce é fundamental no câncer de boca, mas, infelizmente, a maioria dos casos ainda é diagnosticada em estágio avançado, o que dificulta o tratamento e reduz as chances de cura”, diz o Dr. Fábio Feio, oncologista do IPC.

“Sintomas como feridas na boca que não cicatrizam, manchas vermelhas ou brancas, nódulos no pescoço, dores persistentes na garganta e dificuldade para mastigar devem ser levados a sério e tratados imediatamente”, alerta o profissional.

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico é confirmado por meio de uma biópsia, enquanto exames como tomografia, ressonância magnética e PET-CT ajudam a avaliar a extensão da doença.

“A tecnologia tem permitido avanços consideráveis no tratamento. A radioterapia com a técnica de IMRT (Radioterapia com Feixes Modulados) é um exemplo. Esse método permite uma dose mais precisa de radiação no tumor, aumentando a eficácia e diminuindo os efeitos colaterais nos tecidos saudáveis ao redor,” esclarece Dr. Fábio.

A imunoterapia, nos casos avançados ou metastáticos, tem ganhado destaque como opção. Esse tratamento auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, promovendo a morte das células tumorais e aumentando a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes.

“A imunoterapia está trazendo novas esperanças para os pacientes, oferecendo uma resposta mais duradoura, especialmente quando combinada com a quimioterapia,” ressalta o oncologista.

Conforme recomendado pelo IPC, para diminuir as chances de desenvolver câncer de boca é importante a vacinação contra o HPV para crianças entre 9 e 14 anos, evitar o tabaco e o consumo excessivo de álcool, manter boa higiene bucal, usar preservativos durante relações sexuais e realizar consultas regulares com o dentista.