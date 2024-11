Leilão da Receita Federal a partir de R$ 100: lista de produtos inclui iPhone, Rolex e mais; veja

O último leilão de 2024 promovido pela Alfândega da Receita Federal em Viracopos (SP) vai acontecer em 03 de dezembro, contando com 168 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas. A participação acontece de forma eletrônica, com as propostas sendo enviadas entre 28 de novembro e 2 de dezembro.

O leilão oferece uma variedade de produtos, desde itens de tecnologia, como smartphones e notebooks, até veículos, guitarras Gibson, relógios de luxo (incluindo Rolex), pedras preciosas, e até diamantes.

Valores e requisitos

Os preços começam em R$ 100, com alguns lotes mais valiosos, como o lote 88, que inclui dois iPhones e um notebook Dell, com lance inicial de R$ 900, e lotes de relógios que podem ultrapassar R$ 276 mil.

Os lotes podem ser visualizados presencialmente no Aeroporto de Viracopos até o dia 29 de novembro ou online, com agendamento prévio. Para participar, os interessados devem ser maiores de 18 anos, ter CPF regular e um selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Os lances devem ser feitos para lotes fechados, ou seja, conjuntos de produtos, e para participar, basta acessar o Sistema de Leilão Eletrônico no e-CAC, onde os participantes poderão escolher seus lotes e submeter as propostas.