O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Renascimento

Comece a se libertar de algumas situações do passado que o mantém preso e o está colocando em conflitos no presente. Não persista mais em comportamentos e padrões que o impedem de fluir na vida com mais leveza, sabedoria e renovação. É importante renascer muito mais atento e forte!

Capricórnio – Carta do Mestre

Importantes revelações chegam em sua mente e vida para o ajudar em compreensões sobre a verdade. Mantenha-se calmo e atento as luzes que se manifestam agora para poder absorver a sabedoria e as lições. Pode ser que você precise encarar alguns medos de frente para poder consolidar um melhor caminho.

Aquário – Carta do Viajar

Comece a expandir suas vivencias, nem que seja um pouco a cada dia; mudanças positivas chegarão e as escolhas serão muito mais conscientes. Permita que seu corpo e mente viaje por novos lugares, pois assim terá o coração tocado por algo muito especial.

Peixes – Carta da Moralidade

Sua mente ou orgulho podem criar barreiras e armadilhas que o deixam atado ao que o permitirá evoluir de verdade. É momento de se abrir mais e começar a compreender a realidade do seu coração e felicidade, pois só assim lutará as batalhas certas. Não se aprisione mais e faça tudo diferente!