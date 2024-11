O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta das Vidas Passadas

Esta é uma fase importante na qual aprendizagens chegam e contribuem para a sua evolução em questões que podem ter sido carregadas por muito tempo. Lembre-se que é importante olhar para dentro e ouvir a intuição ao invés de se deixar influenciar por paranoias, limitações e ilusões. É importante ter cuidado com os conselhos que recebe e aumentar o filtro sobre aquilo que entra em sua energia.

Touro – Carta do Relâmpago

Prepare-se para uma fase de mudança poderosas e intensas que serão anunciadas. Para muitos, será momento de sair do comodismo e decidir encarar novas visões, aventuras e caminhos. O que era passado não resistirá e será importante ter uma atitude desapegada. Compreenda o que é superficial, o que é ego e o que apenas pesa em seus ombros, pois a hora de se libertar se aproxima.

Gêmeos – Carta da Harmonia

Algumas situações precisam ser cortadas; moralidades, limitações e tudo aquilo que o deixe preso em um lugar que impede desenvolvimento. É importante olhar para seus novos pensamentos, sentimentos e percepções, para assim poder se conectar com uma essência que nasce nessa nova etapa e o acompanhar a partir de agora.

Câncer – Carta da Moralidade

É preciso ter mais cuidado com as armadilhas da mente, pois elas podem o manter fechado para novas e importantes possibilidades. Não continue atado a caminhos antigos que já não o ajudam a prosperar. É hora de parar de louvar e chorar as próprias mágoas, pois isso tem aprisionado seu coração e felicidade. As piores grades são as que nós mesmos construímos.