Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 15 de novembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Serão dias de crescimento em seus próprios negócios e projetos. Você vai conseguir tudo para começar uma vida cheia de triunfos. Seja generoso em tudo, principalmente financeiramente.

Um desejo cumprido. Cuide dos problemas nas costas e no quadril. Comunique-se com seu parceiro com paciência e não o desrespeite.

Cuidado ao emprestar dinheiro. Procure novos horizontes de trabalho.

Virgem

Cuidado com conflitos familiares. É melhor não se envolver em situações que não lhe pertencem.

Novos caminhos de amor chegarão nestes dias. Gere riqueza, mas não caia na tentação de querer viver além das suas possibilidades. Se um ex não o valorizou, feche o ciclo e continue conhecendo pessoas mais compatíveis.

Não duvide que o dinheiro fluirá ao seu redor. Uma surpresa financeira chegará até você e as portas da abundância se abrirão.

Libra

Sua energia será boa e ficará mais forte. Nas questões do coração, alguém complementa você perfeitamente.

Você é o conselheiro do seu círculo social e familiar, com uma mente ágil e brilhante. Não tenha medo de ser firme e ter coragem para tomar decisões importantes.

Prepare-se para um novo começo. Mudar-se com seu parceiro será uma excelente decisão. Mantenha uma atitude positiva e você verá a abundância entrar em sua vida.

Escorpião

É hora de construir os seus alicerces, ter o seu próprio espaço e sentir a segurança em sua vida. Não tenha medo das mudanças, pois elas o levarão a um estágio de estabilidade e paz

Energia e calma. Este é um ano de renascimento e transformação. Comemore com alegria e prepare-se para grandes mudanças.

Uma nova era de prosperidade espera por você. Você receberá um presente que o encherá de felicidade. Tudo relacionado a cirurgias sai bem.