Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 15 de novembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Um dinheiro pode chegar. Não duvide mais tanto do amor ou de alguém que está em sua vida. Comprometidos terão dias de convivência e muito amor.

Você receberá um presente inesperado. Uma nova proposta de crescimento de empregos chegará, não a desperdice. Cuidado com a inveja; é melhor não falar sobre seus planos. Cuide da região lombar e rins.

Touro

Tenha cuidado com as decisões que você vai tomar em assuntos pessoais, elas podem afetar toda a sua vida; pense duas vezes antes de agir.

Tomar decisões custa muito, mas é a sua hora de ser feliz; tempos melhores estão chegando. Resolva questões jurídicas, pois a boa sorte estará a seu favor.

No trabalho, haverá novos colegas. Sucesso em qualquer área do trabalho. Uma surpresa financeira.

Gêmeos

Estudos. Você machuca os outros sem perceber, por isso é melhor não dar sua opinião nem se envolver em situações que não são suas.

Não se sabote no caminho do sucesso e da felicidade. Serão alguns dias agitados, então tente não ficar com raiva; seja paciente

Você receberá dinheiro extra com uma venda. Convites. Chance de trabalhar no exterior. Pense que as mudanças são positivas.

Câncer

Planejando uma viagem para o Ano Novo. Em questões amorosas, não seja tão dramático e seja menos controlador. Você está disposto a abandonar o que não é para você.

Cuidado com perdas na rua. Você vai consertar seu carro. A boa sorte estará do seu lado. Seu melhor dia é segunda-feira.

Você é o pilar da sua família e sempre estará ao lado deles quando precisarem. Este é o momento ideal para crescer profissionalmente; mudar de emprego ou iniciar um negócio.