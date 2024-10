O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 11 de Copas

Mudanças importantes acontecendo em sua realidade e na vida sentimental. Existe a chance de um rompimento com algo que já não faz bem em sua vida e de se encantar com novos lugares. Viagens ou propostas fora do país. Os signos em destaque são Câncer, Escorpião ou Peixes.

Capricórnio – Carta 3 de Espadas

Momento de agir com calma e manter a cabeça no lugar. Se existe um término ou afastamento, é preciso evitar impulsos e começar a cuidar do coração. Atenção extra com a saúde e prevenção de problemas.

Aquário – Carta 4 de Espadas

ANÚNCIO

Cuidado com o excesso de nervosismo e cuide mais da sua saúde em geral, principalmente dos aspectos mentais e emocionais. Evite entrar em conflitos com outras pessoas e não ande por lugares perigosos. É momento de ter cautela.

Peixes – Carta 10 de Espadas

Fique atento ao que sente e a influência que outras pessoas podem ter em sua vida; uma energia pode tentar manipulá-lo. Descobertas e informações sobre conflitos do passado que de alguma forma ainda o afetam.