Testes perceptivos podem ser mais desafiadores do que imagina-se por aí. Quando o uso é centrado no caça-palavras, a aplicação fica ainda mais simples ao chegar no colo dos adeptos. No entanto, o tempo limite deixa tudo ainda mais desafiador…

Foque em integralmente no caça-palavras até encontrar o elemento em pauta. Você também pode compartilhar com amigos e familiares, a fim de descobrir quem ocupa o título de melhor recordista.

Se deseja entender seu nível perceptivo e o quão bom se classifica na dinâmica, veja se consegue encontrar a palavra “polemizar” no caça-palavras. Confira:

Fim de semana do caça-palavras: encontre ‘POLEMIZAR’ em apenas 14 segundos (Metro World News)

A dinâmica te deixará ainda mais fera, quando se trata de atividades como esta. Não se esqueça de que ele deverá ser realizado dentro de 14 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se finalizou o caça-palavras sem consultar o resultado, está de parabéns! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Viu só como a resposta se encontra estrategicamente alocado na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Improvável você encontrar ‘FOMENTAR’ neste caça-palavras em 8 segundos

Realize mais um exercício de percepção conosco: Para continuar aprimorando sua habilidade de percepção, busque a palavra “fomentar” na imagem abaixo! Embora o elemento em destaque não seja altamente complexo, o desafio pode ser mais desafiador do que inicialmente pensado. Portanto, proceda com cuidado e verifique se identificou a resposta correta.

Improvável você encontrar ‘FOMENTAR’ neste caça-palavras em 8 segundos (Metro World News)

Se você teve dificuldades para decifrar o enigma, não se preocupe. Acesse este link e descubra a solução imediatamente. Lembre-se: as aparências enganam, então evite subestimar o teste e verifique sem demora.

