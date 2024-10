As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca que, se você tiver um problema em questões jurídicas, é necessário buscar ajuda especializada rapidamente. Seja mais humilde e procure desenvolver sua espiritualidade.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você não pode ficar sempre com raiva, é necessário deixar de lado as coisas negativas. Continue se exercitando e tente ficar mais tranquilo. No campo sentimental, o tarot destaca que um novo amor chegará em breve.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Com foco em uma atitude positiva, não brigue com as pessoas e não guarde rancor. Seja um pouco mais responsável e não fique tão na defensiva, o que acabará te ajudando.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje destaca sua força de vontade, que o fará alcançar qualquer objetivo em sua vida. Novas oportunidades também estão chegando, então aproveite.

