Relacionamento: 3 sinais que confirmam que você está com seu parceiro por medo da solidão e não por amor

Estar em uma relação romântica pode ser uma das coisas mais especiais desse mundo. É sobre ter alguém para amar, dividir os altos e baixos da vida, confiar medos e inseguranças, e fazer planos para o futuro.

Embora seja natural querer amor e companheirismo, quando você se concentra apenas em evitar a solidão, por exemplo, pode acabar em um relacionamento pouco saudável.

É o seu caso? Confira agora mesmo os sinais que confirmam que você não está com seu parceiro por amor, mas sim por medo de ficar sozinha, extraídos do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Você não se sente você no relacionamento

Quando você tem medo de perder seu parceiro, pode se envolver em comportamentos de relacionamento prazerosos, como mudar aspectos de sua personalidade ou sacrificar seus valores para evitar retaliação ou julgamento.

É importante que em uma relação você se sinta confortável sendo você. Isso quer dizer que não deve sentir que precisa trabalhar duro para manter o relacionamento e evitar que ele termine.

Ao tentar constantemente se conformar às expectativas dos outros em relação a você, você negligencia seus próprios desejos e necessidades, o que pode levar a sentimentos de insatisfação e perda de identidade.

Você precisa da companhia do seu parceiro para ser feliz

É comum querermos estar com nossos parceiros e compartilhar momentos de qualidade juntos. No entanto, se você sente que não pode ser feliz sem ele e que precisa sempre estar na companhia dele para se sentir completa, pode ser um indicativo do seu medo de perder a pessoa em vez de amá-la.

É fundamental que você se sinta confortável estando sozinha consigo mesma. Isso não significa que deva rejeitar a companhia de outras pessoas, mas sim que deve se sentir confortável em ficar sozinha e encontrar felicidade em seus próprios interesses e atividades.

Você fica com ciúmes facilmente

O ciúme pode ser uma parte normal de qualquer relacionamento, mas se você fica com ciúmes facilmente ou tem um ciúme intenso ou irracional, pode ser um sinal de que seu relacionamento é baseado no medo de perder seu parceiro.

O ciúme pode ser causado pela insegurança e pelo medo do abandono. Se você tem pouca confiança em seu parceiro, isso pode fazer com que fique com ciúmes e bisbilhote os pertences dele. Esse comportamento não só pode ser tóxico para a relação, mas também pode ser psicologicamente abusivo.