Conselho para os signos do zodíaco aproveitarem a energia do portal 10/10

O portal 10/10 acontece hoje e promete entregar uma energia importante de cura e transformação pessoal para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira o conselho para cada um dos signos:

Áries

Abra-se para descobrir a magia da união e de como é possível resolver os problemas para que tudo comece a ser ainda melhor.

Touro

Olhando dilemas e decisões de frente para saber o que merece seu esforço e o que já não vale a pena: as respostas aparecem.

Gêmeos

ANÚNCIO

Cuidado com as provocações e com a tendencia a tratar assuntos sérios respaldado na mágoa e imaturidade. É hora de crescer.

Câncer

Mudanças importantes começam a se aproximar e uma luz mostra os caminhos certas; se tiver que mudar, não trave.

Leão

Hora de não se isolar e de se conectar mais com as coisas boas ao redor. Não deixe o ego tomar conta, pois ele impede curas e o desenvolvimento da autoconfiança.

Virgem

Você só sabe para onde vai quando é quem decide o próprio caminho. Não siga os outros apenas e permita que sua mente mude de direção.

Libra

É importante não deixar que ninguém o convença a desistir. Acredite no seu potencial e talento para poder conseguir o que deseja.

Escorpião

Entenda que para avançar, pode ser necessário dar um passo atrás. Não coloque seu coração em risco por impulsos vazios.

Sagitário

Hora de abrir portas e consciências que permitem muita evolução em sua vida; não existe mais volta atrás.

Capricórnio

Momentos do passado o levam a despertar para a verdade agora. É hora de seguir em frente e fazer novas colheitas.

Aquário

Surpresas e consciências que podem trazer respostas em sua vida. Entenda algumas coisas superando o ego e não alimente mais mágoas que o bloqueiam.

Peixes

Você irá medir a consequência de suas ações e decisões. Hora de enxergar a verdade de perto e abrir mente e coração.