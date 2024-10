Será que você lida bem com os desafios perceptivos cruzando na sua frente? Agora você tem a oportunidade de encontrar o elemento desejado no caça-palavras, consolidando suas habilidades caso ocorra dentro do tempo limite!

Você deve estar atento ao relógio para que o tempo limite não seja superado. É possível compartilhar o desafio com os outros. Assim, poderão descobrir quem é o mais habilidoso do grupo quanto se trata da arte do caça-palavras.

Descubra se é capaz de localizar a palavra “votação” no caça-palavras em apenas alguns segundos. Observe bem no quadro abaixo:

Pessoas rápidas vão achar ‘VOTAÇÃO’ neste caça-palavras em 10 segundos (Metro World News)

O desafio deixará sua habilidade perceptiva ainda mais trabalhada. Lembre-se que ele deverá ser realizado dentro de 10 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Pessoas rápidas vão achar ‘VOTAÇÃO’ neste caça-palavras em 10 segundos (Metro World News)

Viu só como a resposta se encontra de baixo para cima na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Pessoas ávidas vão encontrar ‘SAÍDA’ neste caça-palavras em apenas 13 segundos de busca

Realize mais um exercício de percepção conosco: Para continuar aprimorando sua habilidade de percepção, busque a palavra “saída” na imagem abaixo! Embora o elemento em destaque não seja altamente complexo, o desafio pode ser mais desafiador do que inicialmente pensado. Portanto, proceda com cuidado e verifique se identificou a resposta correta.

Pessoas ávidas vão encontrar ‘SAÍDA’ neste caça-palavras em apenas 13 segundos de busca (Metro World News)

Se você teve dificuldades para decifrar o enigma, não se preocupe. Acesse este link e descubra a solução imediatamente. Lembre-se: as aparências enganam, então evite subestimar o teste e verifique sem demora.

Outros desafios

Notou que testes como estes não são tão simples quanto parecem? O Metro World News Brasil elaborou uma série de desafios para você tentar solucionar. Avalie se tem um olhar perspicaz e explore nossa seção de desafios. Abaixo, você pode se deparar com alguns deles:

