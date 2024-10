Minha escova de dentes está certa? Dicas essenciais para uma higiene bucal eficaz

Quem nunca deu aquela batidinha da escova de dentes na toalha de rosto antes de guardar? Quem não tem dúvidas de qual o melhor tipo de cerda? Por essas e outras dúvidas, a Dra. Diana Fernandes, Cirurgiã Dentista pela Associação Brasileira de Odontologia, preparou o guia abaixo com as recomendações de compra, uso e troca desse objeto tão vital à saúde da nossa boca.

ANÚNCIO

Como limpar e guardar a escova?

É muito importante manter a escova de dentes sempre limpa e seca. Depois da escovação, dê pequenas batidas na escova para retirar o excesso de água, então guarde-a bem seca na vertical.

É importante que a escova fique num lugar o menos úmido possível, longe do vaso sanitário e sem contato com outra escova.

Tampinhas que protegem a cabeça da escova são bem-vindas. E, por fim, não seque a escova em toalhas de rosto!

Qual o momento de trocar a escova?

As trocas devem ser feitas a cada 3 meses. Independentemente do tipo de escova que você usa, as cerdas podem ficar desfiadas e desgastadas, perdendo efetividade para a remoção da placa bacteriana.

ANÚNCIO

Em casos de resfriados ou COVID-19, troque de escova assim que sarar.

Escova elétrica ou comum?

O que realmente importa é a técnica no momento da escovação, mas a escova elétrica pode ser indicada como primeira opção para pacientes com mobilidade reduzida, em casos de doenças neurológicas ou até mesmo para pacientes que usam aparelho ortodôntico fixo.

Como posso escolher a melhor escova?

As que eu mais recomendo são as escovas com cabeça pequena, arredondada ou triangular, pois conseguem atingir áreas mais difíceis da boca. As de cerdas duras tendem a machucar a gengiva de pacientes que não usam uma técnica de escovação mais suave e tranquila.

Qual a diferença entre escovas duras, médias, macias ou extra-macias e quais suas indicações?

As escovas de cerdas maiores e mais duras são mais indicadas a quem usa próteses dentárias, já que se tratam de estruturas rígidas, que acumulam restos de alimentos com facilidade.

Já as escovas com cerdas macias são recomendadas para a maioria dos pacientes porque, para uma boa escovação é necessário higienizar a região da gengiva, e escovas duras, além de machucar, dependendo da força e hábito do paciente, podem desgastar os dentes, provocando a retração gengival e sensibilidade.

Como as escovas de dentes devem ser transportadas?

As capinhas protetoras são a melhor opção, desde que tenham furinhos para as cerdas “respirarem”. Pequenas bolsinhas ou caixinhas também são opções.

Dra. Diana Fernandes

Dra. Diana Fernandes

• Cirurgiã Dentista

UNIP 2013

• Especialista em Gestão de Mercados Odontológicos

UNIP 2014

• Ortodontista

ESO 2015

• Invisalign Doctor

Desde 2015

• Atualização em Implantodontia

ABO 2018

• Imersão em Harmonização

MANDIC 2018

DANTS cursos 2019/2020/2021

INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA

UPDATE COMUNICAÇÃO