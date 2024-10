Veja famosas que abriram o jogo sobre a chegada na menopausa

A vida é feita de ciclos. Para mulheres, uma dessas fases é chamada de menopausa. Esse período marca o fim da vida reprodutiva feminina e dá início a um período de novas experiências e descobertas. Diversas famosas já falaram abertamente sobre o assunto. Veja algumas:

1 - Luana Piovanni

Há dois anos, Luana Piovani revelou detalhes sobre a fase que está passou. “Já estou na menopausa e não estou falando de pré-menopausa, estou falando de menopausa mesmo”. A atriz também frisou a importância de falar sobre o tema. “Falar abertamente sobre os sintomas ajuda a desmistificar a menopausa e encoraja outras mulheres a procurarem ajuda”.

2 - Ivete Sangalo

Aos 51 anos, Ivete Sangalo, que entrou na menopausa há dois anos, falou em entrevista ao marido, Daniel Cady, sobre ter se permitido sentir o impacto da mudança hormonal em seu corpo.

“Primeira coisa que pensei: quero viver pra tirar minhas conclusões. É preciso viver as situações, este é o conselho que eu dou para as pessoas. Tem essa coisa de personalizar a situação. Medicina não trata o macro: ela vai na questão da pessoa. Todo tratamento perpassa na emoção do paciente. Não dá pra trabalhar uma situação que só está no livro”.

3 - Maria Beltrão

A jornalista Maria Beltrão, de 52 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre a vivência. “Eu mudei muito depois da menopausa. São tantas emoções, é uma montanha-russa... Reconhecer o problema e correr atrás de resolver já é superar. Se tem um conselho que posso dar é uni-vos, mulheres!”, afirmou

“Eu faço reposição de progesterona e estrogênio. Não precisei fazer de testosterona porque a minha é alta. Foi muito bom para mim, eu gosto”, declarou.

4 - Sandra Annenberg

Sandra Annenberg, de 55 anos, falou abertamente sobre as consequências do processo de menopausa em participação no Saia Justa, do GNT, em 2022. “Estou no pico do climatério. Suador noturno, fogacho, de acordar empapada...Tem a pele que está seca, dá irritação. São 25 sintomas que existem no climatério e você ainda vai ter o seu. Cada uma vai ter o seu”, esclareceu.

“Não é maravilhoso, não. A mãe fala para a gente da primeira menstruação, da transa, quando fala, mas ninguém fala sobre a menopausa. É porque é simples: ninguém quer falar sobre envelhecimento. Não é fácil envelhecer, não é gostoso, é sofrido”, acrescentou a jornalista.

5 - Naiara Azevedo

Naiara Azevedo revelou, aos 30 anos, ter predisposição à menopausa precoce e, desde então, revelou aos seus seguidores que começou a fazer a reposição hormonal.

“Descobri em outubro do ano passado que tenho predisposição à menopausa precoce e que por isso não posso ter um filho de forma natural. Comecei a fazer tratamento de reposição hormonal para isso e estou fazendo também um tratamento para congelar os óvulos e ter um filho no futuro”, contou a artista.

6 - Michelle Obama

Michelle Obama abriu seu coração para falar dos sentimentos, dúvidas, inseguranças, maternidade e casamento. Uma mulher que está tão disposta para compartilhar a sua verdade com o mundo não deixaria a menopausa de fora. “Eu tive suor noturno ainda nos meus 30 anos e quando você pensa nos outros sintomas que vêm junto, como ondas de calor, eu tive algumas antes de começar a tomar hormônios”.

