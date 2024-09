Testes perceptivos são excelentes alternativas para quem deseja explorar suas habilidades. Para descobrir se você conta com as técnicas apuradas, separamos um teste neste artigo. É importante contar com olhos bem atentos e um foco preciso para resolver a atividade em poucos segundos.

A proposta consiste no seguinte: você precisa encontrar o emoji de rosto cobrindo a boca diferente na foto em 10 segundos. Observe bem abaixo:

Tem visão apurada? Busque pelo rosto cobrindo a boca diferente em 10 segundos (Metro World News)

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Se foi possível concluir a busca pelo emoji diferente, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado:

Outros testes para explorar suas habilidades de busca

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia e ficar especialista. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

