Com o intuito de calibrar suas técnicas e desenvolver seu senso de busca, as charadas e quebra-cabeças desempenham um ótimo papel de impulsionadores. É por isso que preparamos atividades que promovem as habilidades de busca e também sejam divertidas. Conclua o teste com rapidez!

É fundamental permanecer atento e cumprir rigorosamente o tempo estipulado ao resolver o desafio! Vamos investigar se você é um dos observadores com experiência. Mas preste atenção, pois o tempo proposto é curto!

Sua tarefa agora é encontrar a numeração diferente de “10″ em apenas um minuto. Observe atentamente a seguinte imagem:

Somente olhares atentos podem encontrar o número diferente de “10” na figura em 1 minuto (Metro World News)

Aproveite este teste para melhorar sua percepção e estimular sua mente se você acha que sua visão é fraca. Melhorar suas habilidades com outras atividades semelhantes é útil.

Se você conseguiu completar a busca pela numeração diferente das outras sem verificar os resultados, tiramos o chapéu para você. Se não, não se preocupe. Acontece que este não é um desafio tão fácil. A resposta aparece abaixo:

Resultado:

Somente olhares atentos podem encontrar o número diferente de “10” na figura em 1 minuto (Metro World News)

Outros testes para explorar suas habilidades de busca

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia e ficar especialista. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

