Sexo: quantas vezes por semana é normal?

Quantas vezes é normal ter sexo por semana? Com certeza, mais de um casal já se fez essa pergunta, e é normal questionar se a frequência das relações sexuais que têm é baixa ou alta, então nas próximas linhas responderemos a essa pergunta com base na explicação de especialistas.

No entanto, antes de dar uma resposta é necessário ressaltar que cada casal é único, e o que é normal para alguns, talvez não seja para outros. O que faz algumas pessoas felizes, não necessariamente faz os outros felizes. Portanto, não é preciso se preocupar se os outros não estão satisfeitos com o que te faz feliz e ao seu parceiro.

Mais do que se comparar com os outros em termos da quantidade de sexo por semana, é importante perguntar ao próprio parceiro se ele ou ela está satisfeito com a frequência sexual. Se não estiver, devem chegar a um acordo e estabelecer estratégias para o prazer mútuo.

Mas em termos gerais, quantas vezes é normal fazer sexo com seu parceiro por semana? O portal Melhor com Saúde abordou o tema, detalhando que entre casais americanos e mexicanos casados ou em relacionamentos estáveis, o normal é uma média de 1 a 2 vezes por semana.

O meio de comunicação citado expôs um relatório do Instituto Kinsey, que determinou que 34% dos casais estáveis ou casados tinham relações sexuais "várias vezes por semana" e 45% o faziam poucas vezes por mês.

Quantas vezes por semana você pratica sexo? A idade influencia

O que muda no sexo depois dos 50, 60 e 70 anos (Foto: Reprodução/Getty Images)

Boston Medical Group afirma que os homens são os mais obcecados em saber qual é o padrão ‘normal’, devido a parâmetros sociais que criam neles a necessidade de se considerarem aptos no mais alto nível de sexualidade ou no mais aceitável. No entanto, o ‘normal’ depende de cada casal.

De acordo com a Boston Medical Group, o ‘normal’ de vezes que se tem relações sexuais por semana também é determinado pela idade das pessoas e pelo tempo de convivência com o parceiro.

Quando os relacionamentos estão começando, pode haver uma frequência de até duas ou três vezes ao dia, depois diminui para pelo menos três vezes por semana, até diminuir para uma vez a cada 15 dias ou uma vez a cada um ou dois meses.

O El Universo citou as palavras do Dr. Harry Fisch, urologista do Hospital Presbiteriano de Nova York, ao portal Histórico El Salvador, afirmando que a idade influencia na frequência das relações sexuais por semana.

Fisck indicou que casais com idades entre 20 e 30 anos têm relações sexuais uma a três vezes por semana; entre 30 e 50 anos, consideram bom duas vezes por semana; a partir dos 50 anos, uma vez por semana ou nenhuma.