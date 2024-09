Qual foi o casal de famosos mais comentado em 2024?

Um estudo recente classificou os casais de celebridades mais populares de 2024 analisando fatores como pesquisas no Google, artigos e hashtags.

Ben Affleck e Jennifer Lopez lideram o ranking com o maior número de buscas no Google, com 59,2 milhões, de acordo com um novo estudo da Heepsy.

Os casais de famosos mais procurados na Internet

Um novo estudo da Heepsy analisou 35 casais de famosos para identificar aqueles que atualmente desfrutam da maior popularidade.

O resultado revelou dados que incluíam métricas como diferença de idade entre os casais, estado civil e cronologia do relacionamento. Para medir a popularidade, foram utilizadas as redes sociais e a quantidade de pesquisas no Google, os artigos escritos sobre eles e as hashtags do Instagram com seus nomes juntos.

Ben Affleck e Jennifer Lopez

O ex-casal lidera a classificação com a pontuação composta mais alta. O resultado foi que no Google tiveram 59,2 milhões de buscas, com cerca de 169.911 artigos e a hashtag popular, #Bennifer, foi usada cerca de 115.000 vezes no Instagram.

Taylor Swift e Travis Kelce

O casal apaixonado ocupa o segundo lugar com uma pontuação composta de 47,75. Foram pesquisados no Google cerca de 19,9 milhões de vezes e 886.377 artigos. A nova hashtag #TaylorAndTravis foi usada cerca de 14.094 vezes.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner

A relação pouco divulgada ocupa o terceiro lugar. O casal pouco comentado e intrigante teve 48,5 milhões de buscas no Google e 55.604 artigos. No entanto, #TimotheeAndKylie é o menos utilizado no Instagram, com apenas 200 menções.

Conheça o top 10 dos casais mais comentados

Quarto lugar

Hailey Baldwin e Justin Bieber

Quinto lugar

Rihanna e A$AP Rocky

Sexto lugar

Meghan Markle e o príncipe Harry

Sétimo lugar

Ryan Reynolds e Blake Lively

Oitavo lugar

Zendaya e Tom Holland

Nono lugar

Sophie Turner e Joe Jonas

Décimo lugar

Miley Cyrus e Maxx Morando