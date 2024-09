O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira;

Sagitário – Carta da confiança

Não se deixe paralisar pela mente. Por mais que tudo esteja confuso, sempre existe uma saída para soltar os problemas e se sentir livre novamente. É hora de mudar hábitos, pensamentos e voltar a se conectar com a essência aventureira, aprendiz e que enxerga a beleza do desconhecido.

Capricórnio – Carta da Harmonia

Encontre a harmonia em sua vida ao treinar mais a sua mente. Use a meditação e relaxe para descobrir como esvaziar os pensamentos. Respostas importantes e iluminadas chegam quando você aprende a se conectar com o nada, pois é nesse lugar que se pode ouvir a verdade.

Aquário – Carta da Paciência

A vida é feita por ciclos e etapas. É necessário esperar para gestar, para criar e colher. Tudo isso pode ser feito de forma divertida se existe criatividade, movimento e paciência. Aproveitar e desfrutar o processo é sobre não pressionar a si mesmo ou os outros e deixar fluir.

Peixes – Carta das Projeções

Não projete mais sua ira ou problemas nos outros, pois isso causará o isolamento e as lágrimas. É hora de olhar para si como um aprendiz, que erra e acerta, abrindo-se com humildade para se conectar com as pessoas e viver dinâmicas que verdadeiramente o entregam felicidade. Não se feche, pois socializar é um caminho fundamental.