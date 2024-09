O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira;

Leão – Carta da transformação

Comece a olhar para dentro de você com calma, relaxando e enxergando detalhes importantes sobre o que realmente deseja ser e fazer em sua vida. Você é o escritor e as transformações estão chegando, por isso encare sua missão de construir sua história com sabedoria. Cada pequena mudança positiva fará uma onda de energia poderosa e que pode chegar muito além do que imagina.

Virgem – Carta do Estresse

Lembre-se que o viver com o estresse como protagonista é estar constantemente em uma corda bamba. Não permita que o controle o faça entrar numa guerra da qual não sairá vencedor. Trabalhe em equipe, peça ajuda e saiba apreciar aquilo que é construído com a ajuda dos outros.

Libra – Carta do Entendimento

Rompa com conexões e esquemas que não são leves e positivos, pois eles o mantêm preso. É hora de ter coragem de voar; a gaiola está aberta e muitas pessoas ou oportunidades o esperam. Está em suas mãos ganhar novas alturas.

Escorpião – Carta da totalidade

Momento de ter ousadia para encarar os desafios e as aventuras da vida. Isso não significa estar só, muito pelo contrário; apoie-se em quem está com você e o incentiva a ser o protagonista da sua vida. Saia das ilusões mentais e comece a agir, colocar em prática a luta por objetivos e mudanças que deseja em sua vida.