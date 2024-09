Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 13 de setembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Hora de resolver problemas no amor com coragem. Você é muito hábil em se desenvolver em qualquer área de trabalho. Porém, você deve ter cuidado para não se sabotar com más companhias e vícios.

Sua vida não será fácil, então você precisa de habilidade e esperteza para se destacar. Esta semana será de muito trabalho e recompensas financeiras. Seu ponto fraco é a hipertensão e o coração, por isso sempre se cuide. Um animal de estimação muda a sua vida.

Virgem

O amor ao próximo é um caminho de sorte. Mantenha uma mente saudável e o físico também, pois assim terá mais energia para perseguir seus sonhos.

Será uma semana para atualizar suas despesas e fazer pagamentos pendentes. Cuidado com os problemas no trabalho e tente não se envolver.

Tome atitudes sem medo, pois só assim conseguirá o que deseja viver plenamente. É um bom momento para comemorar e se sentir muito feliz com seus entes queridos.

Libra

Esta semana é de começar a agir de verdade. Confie nos seus instintos e não tenha medo de perseguir os seus sonhos.

Necessidade de estabilidade e segurança. Se você sonha com a casa própria, um carro novo ou abrir um negócio, o universo o apoia e os astros se alinham para que seus projetos se concretizem.

Aproveite essa energia para assinar papéis, solicitar empréstimos ou iniciar novos negócios. Seu dom para a comunicação e seu senso de justiça fazem de vocês conselheiros importantes na vida dos outros.

Escorpião

Você é um ser magnético com grande capacidade de conexão com o mundo espiritual e intuição. A meditação e reflexão ao ajudam a encontrar seu propósito na vida.

O universo conspira a seu favor, então prepare-se para receber propostas de trabalho incríveis. A discrição é sua melhor aliada, evite exibir conquistas e concentre-se em trabalhar duro para atingir seus objetivos.

Quarta-feira é seu dia de sorte. Sua de poder de atração é ainda mais forte, mas o equilíbrio é fundamental.