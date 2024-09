Horóscopo Chinês: o signo que pode ter rompimentos dolorosos neste mês de setembro

Setembro é considerado o mês do amor, mas nem tudo são boas notícias. Um signo em especial correrá o risco de sofrer rompimentos dolorosos: o Coelho.

Como detalhado pelo site C5N, este mês, ele corre o risco de sofrer rupturas importantes nos laços amorosos, com mais pontualidade nos adultos.

Por isso será necessário usar todas as qualidades caso não queira sofrer esse destino. Sensibilidade, gentileza e comunicação serão essenciais para quem pertence a este signo caso queira distorcer o destino escrito no horóscopo chinês do mês de setembro.

Características do signo Coelho

Todas as pessoas nascidas em 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023 pertencem a este signo. Este animal tem muitas qualidades para a astrologia oriental.

É considerado um dos mais meigos e sempre atento às necessidades dos outros. Se destacam por serem gentis e terem profunda sensibilidade. Eles também costumam ser elegantes e sutis.

Além disso, de acordo com este horóscopo, existe uma certa compatibilidade entre os signos. No caso do Coelho, isso ocorre melhor com aqueles que pertencem à Cabra e ao Porco, unidos principalmente pela sensibilidade.

Ainda de acordo com as informações, outra das principais características deste signo é que são sinceros em suas palavras e ações e esperam receber o mesmo dos outros.

