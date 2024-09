Ex-funcionária de loja revela dois hábitos irritantes que sempre são cometidos por clientes e viraliza nas redes sociais

Uma ex-funcionária de uma famosa rede na Europa revelou dois hábitos irritantes que sempre eram cometidos por clientes, o que a fez viralizar nas redes sociais.

Conforme detalhado pelo site The Sun, Keira Edwards explicou que trabalhou na loja Primark por seis anos, ressaltando que teve mais interações boas do que ruins com os clientes. No entanto, em uma postagem recente compartilhada no TikTok (@kiera_edwards2204), ela fala sobre as experiências negativas.

Keira revela que ‘infelizmente acontece com bastante frequência’ quando os clientes despem os manequins. Ela destaca que é importante pedir a ajuda de um funcionário antes.

‘Ficamos mais do que felizes em tirar a roupa do manequim e muito, muito raramente dizemos não. Mas, caso você não saiba, os manequins não são feitos de uma única peça... eles têm braços e pernas acoplados e são montados de forma bastante complicada’, comentou

‘E se você não souber como remover as peças, os manequins podem cair sobre as pessoas, e eu já presenciei isso antes, com os manequins caindo e se espalhando por todo o lado.’

Em seguida, a ex-funcionária da Primark compartilha outro hábito dos clientes que a deixa ‘bastante irritada’, que é quando eles querem uma ‘ajudinha’ inapropriada’.

Ela continua: ‘Isso aconteceu comigo apenas algumas vezes. Eu entendo que todo mundo quer experimentar as roupas, mas isso não significa que eu esteja disposta a pegar a etiqueta da sua calça para ver o tamanho que você está usando no momento.’

‘Já passei por situações em que uma cliente abaixou as calças na minha frente e disse: “Não se preocupe, estou te dando meu consentimento para me tocar”.’ Keira conclui: ‘Sim, mas isso não significa que eu dei meu consentimento para tocar em você.’

Ainda de acordo com as informações, a situação foi resolvida com a ajuda de um gerente que estava próximo.”

Com informações do site The Sun