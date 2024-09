Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda semana de setembro

Confira as novas revelações do tarot, nesta segunda do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No horóscopo do tarot desta semanan você obteve a carta “O Louco”, o que significa que você terá novos encontros e oportunidades amorosas muito em breve.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

No horóscopo do tarot, você tem a carta ‘A Torre’. Decida o que deseja para o seu futuro e o que precisa para ser feliz. Faça isso sem medo, pois só assim conseguirá viver plenamente o que deseja.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A carta “Ás de Ouros” desta semana entrou em sua vida para iluminar seu caminho para a prosperidade. Então aproviete a fase positiva.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O universo conspira a seu favor, a carta “A Estrela” do tarot nesta semana brilha sobre você, anunciando um período de mudanças positivas e oportunidades.

