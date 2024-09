Cabelo ‘chestnut’: 3 maneiras de adotar a tendência de coloração da temporada como as celebridades

O outono está prestes a chegar no hemisfério norte e as tendências de coloração de cabelo para a temporada estão a todo vapor, mas a maioria concorda em algo: o castanho reinará. mas independente da estação, você poderá usar esta charmosa coloração onde estiver.

ANÚNCIO

Ao longo da época mais aconchegante do ano, várias tonalidades de castanho serão impostas: do café expresso ao cinza. No entanto, uma que promete chamar a atenção é o cabelo castanho.

A inspiração por trás da tendência é a castanha, o fruto seco da árvore de castanheiro, da qual deriva o nome (chesnut é castanha em inglês). Assim como a noz, esta coloração é extremamente quente e acolhedora.

No entanto, o tom já não se limita a imitar a fruta de pele lisa marrom com polpa bege, mas diversificou-se a ponto de agora existir um que se adapta bem a cada tipo de pele existente.

Graças a isso, incontáveis celebridades experimentaram usar o cabelo que ressurgirá com força no outono para conquistar as mais estilosas. Se você também se interessa, deslize para obter inspiração.

3 maneiras de usar o cabelo castanho como as famosas

A seguir, apresentamos três famosas que já exibiram o cabelo castanho para te motivar a aderir a essa tendência. Basta tirar uma captura de tela da sua favorita e levar a foto na sua próxima visita ao salão.

O cabelo castanho de Emilia Clarke

A protagonista de ‘Game of Thrones’ usou o cabelo chestnut no outono de 2023. Naquela ocasião, ela ficou sensacional com uma cabeleira que misturava tons de caramelo e chocolate para um estilo equilibrado.

ANÚNCIO

Emilia Clarke usou o 'chestnut hair' no outono passado | (Instagram)

O cabelo castanho de Ashley Park

A atriz de ‘Emily em Paris’ decidiu aderir à moda do ‘chesnut hair’ há apenas algumas semanas com uma versão profunda e com muita dimensão que integra tons de marrom escuro com ‘espresso’.

Ashley Park mostra uma versão escura do 'chesnut hair' | (Instagram)

O cabelo castanho de Daisy Edgar Jones

A estrela de ‘A garota selvagem’ optou há alguns meses por cabelos ‘chesnut’ com algumas luzes que mostram que o resultado final da tendência pode ser tão escuro ou claro quanto se desejar.