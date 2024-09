As 5 cores de unhas que estarão mais em tendência de setembro a dezembro de 2024

As entusiastas da manicure sabem o quão importante é conhecer as cores de unhas da moda para a nova temporada, que se estenderá até o final do ano. Se você deseja se manter elegante e na vanguarda, é essencial estar ciente das recomendações dos especialistas.

ANÚNCIO

Cores de unhas de setembro a dezembro de 2024

Dourado

Os tons metalizados continuam em alta e, nesta temporada, o dourado se destaca como o favorito incontestável. Mais refinado e delicado do que o prateado tradicional, ele traz uma feminilidade elegante, ideal para ser usado em qualquer ocasião.

Fúcsia

O rosa continuará sendo uma cor relevante no mundo da manicure, mas nesta temporada se destacará em uma versão mais opaca, como o fúcsia. Esta tonalidade intensa e vibrante oferece um toque de frescor e sofisticação às suas unhas, afastando-se dos clássicos vermelhos escuros e bordôs.

Azul escuro

Entre as cores de unhas que estarão em tendência de setembro a dezembro de 2024, destaca-se a elegância e versatilidade do azul-marinho, um tom que evoca glamour e distinção. Esta cor, associada à realeza, é perfeita para qualquer comprimento de unhas e destaca-se pela facilidade de combinar com diferentes estilos e cores da moda.

Verde oliva

Uma opção elegante e moderna para esta temporada são as unhas em tons verdes, especificamente o verde oliva ou outras tonalidades. Este verde profundo e refinado complementa perfeitamente os looks outonais, sendo ideal para unhas de comprimento médio ou curto.

Preto

Por último, temos o tom mais clássico, formal e atemporal, sinônimo de elegância. Nesta temporada, as unhas pretas serão indispensáveis para aquelas que buscam um toque sofisticado e versátil. Esta cor permite exibir unhas impecáveis e elegantes em qualquer ocasião.

Prometem ser os mais populares e requisitados durante a temporada de setembro a dezembro de 2024, trazendo estilo, distinção e elegância às suas mãos.