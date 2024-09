Se você está acostumado com desafios perceptivos, chegou o momento de mostrar sua habilidade ao solucionar a charada neste artigo! Os testes possibilitam o aprimoramento da capacidade de observação, ao mesmo tempo em que ensinam a lidar com a pressão do tempo.

Para este tipo de atividade, selecionamos um desafio especial para você se dedicar. Vamos ver se você está entre os talentosos.

Objetivo do desafio: é necessário encontrar o número que se difere de “83″ em apenas um minuto. Veja:

Você precisa encontrar a numeração diferente de “83” na figura em 1 minuto; consegue? (Metro World News)

Se você sente que seus olhos não estão bem treinados, aproveite para ampliar seus horizontes e melhorar sua velocidade com os testes apresentados neste texto. Praticar vários testes semelhantes o ajudará a melhorar suas habilidades.

Se você conseguiu buscar a numeração diferente, tiramos o chapéu para você! Se não, não se preocupe. Acontece que este não é um desafio tão fácil. A resposta aparece abaixo:

Resultado:

Outros testes para explorar suas habilidades de busca

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia e ficar especialista. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

