Somente quem tem olhos de águia consegue apontar as 5 frutas na imagem em 62 segundos

Um desafio animado deixou os amantes de quebra-cabeça intrigados com a nova proposta. O quebra-cabeça, desenvolvido pela HAYPP, pede que as pessoas localizem as cinco frutas escondidas e espalhadas por um movimentado supermercado.

De acordo com os desenvolvedores da atividade, são necessários 62 segundos para resolver o desafiador quebra-cabeça. Alguns adeptos podem até chegar a desistir! No entanto, ao manter o foco e a consistência, suas técnicas se desenvolvem e as coisas mudam de cenário.

Confira a imagem abaixo:

Somente quem tem olhos de águia consegue apontar as 5 frutas na imagem em 62 segundos (Reprodução/HAYPP)

O quebra-cabeça colorido desafia os leitores a encontrar as cinco frutas dispostas na imagem Note que até mesmo pessoas atentas podem se confundir no momento da resolução Observe:

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Ainda não consegue encontrar as cinco frutas? Não se preocupe, pois tudo está revelado na imagem abaixo.

Resposta:

