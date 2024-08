Se deseja colocar seu treinamento em prática, saiba que os testes perceptivos são ótimas alternativas de desenvolvimento. Caso as atividades sejam feitas com frequência, suas habilidades tendem a aumentar.

ANÚNCIO

Aqui você encontrará uma dinâmica, focando toda sua atenção no caça-palavras. Desta forma, descobrirá o quão habilidoso você se encontra nesse momento.

Apenas os craques em testes como este podem concretizá-los antes de os segundos se acabarem. Você é capaz de localizar as palavras “esporte” e “atleta” no caça-palavras em apenas 22 segundos? Observe bem no quadro abaixo:

Você pode achar ‘ESPORTE’ e ‘ATLETA’ neste caça palavras em 22 segundos? (Metro World News)

O passatempo em questão também pode promover certo nível de lazer compartilhado. Basta desafiar a todos os que estão ao seu redor. Por meio de caça-palavras, é interessante explorar um lado habilidoso e ágil com o olhar. Lembre-se que ele deverá ser realizado dentro de 22 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Respostas:

Você pode achar ‘ESPORTE’ e ‘ATLETA’ neste caça palavras em 22 segundos? (Metro World News)

Viu só como as respostas se encontram em distintas disposições na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

ANÚNCIO

POLARIZAÇÃO: apenas mentes avançadas podem encontrar no caça palavras em 11 segundos

Realize mais um exercício de percepção conosco: Para continuar aprimorando sua habilidade de percepção, busque a palavra “polarização” na imagem abaixo! Embora o elemento em destaque não seja altamente complexo, o desafio pode ser mais desafiador do que inicialmente pensado. Portanto, proceda com cuidado e verifique se identificou a resposta correta.

POLARIZAÇÃO: apenas mentes avançadas podem encontrar no caça palavras em 11 segundos (Metro World News)

Se você teve dificuldades para decifrar o enigma, não se preocupe. Acesse este link e descubra a solução imediatamente. Lembre-se: as aparências enganam, então evite subestimar o teste e verifique sem demora.

Outros desafios

Notou que testes como estes não são tão simples quanto parecem? O Metro World News Brasil elaborou uma série de desafios para você tentar solucionar. Avalie se tem um olhar perspicaz e explore nossa seção de desafios. Abaixo, você pode se deparar com alguns deles:

Veja mais: Corrida temporal: apenas habilidosos podem achar ‘COPIOSAMENTE’ neste caça palavras em 13 segundos

Veja mais: Pessoas habilidosas podem encontrar ‘BASE’ e ‘TETO’ neste caça-palavras facilmente em 20 segundos