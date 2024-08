Mensagem dos Druidas para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Andarilho

Momento de finais e de inícios em sua vida. É preciso desapegar e olhar para frente, pensando assim no caminho a seguir. Sua liberdade é construída e reafirmada agora, portanto siga seus sonhos e caminhe até o futuro. O passado não será mais a corrente que o ata ao mesmo lugar.

Capricórnio - A Força

É possível ver como seu caminho toma forma sem que seja preciso mover céus e terras? Use seu instinto para lutar pelas batalhas certas e conseguir aquilo que realmente precisa. Para muitos, é momento de trilhar a vida de maneira mais verdadeira e com aliados que são realmente confiáveis.

Aquário – Carta Merlim

A intuição está em falta, principalmente sobre o caminho que você deve seguir e as feridas que deve curar. A transformação e evolução está em suas mãos, assim como o poder de atrair e também de prever algumas situações. Não se deixe levar pelas ilusões e busque sua proteção, agindo sempre com o bem.

Peixes – Carta A ilusão

Existem ilusões e imaginações que tomam conta da sua atenção, o que o impede de focar na realidade e no presente. Isso é ruim não apenas para a sua energia, mas também o deixa cego e sem a capacidade de agarrar boas oportunidades que são importantes para o seu crescimento. Seu reflexo na água pode enganar, pois nele o que é de esquerda vira direita e o que é direita vira esquerda. Tenha cuidado para não acreditar na ilusão e basear sua vida nela.