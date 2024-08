O poderoso ritual que você deve realizar para se proteger de roubos e acidentes

Em poucos passos, você pode realizar o ritual de proteção do seu carro, caminhão, bicicleta ou motocicleta. Onde quer que você esteja, boas intenções podem estar presentes.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, você precisará de uma fita vermelha de aproximadamente 30 cm, um copo de vidro, água e sal marinho (ou sal grosso).

A primeira coisa que você precisa fazer é encher o copo com água e adicionar uma colher de sal, mexendo bem até dissolver. Depois, coloque a fita vermelha dentro do copo com água e sal.

Enquanto faz isso, concentre-se na sua intenção de proteção e deixe o copo com a fita vermelha em um local seguro durante a noite, certificando-se de que ninguém mexa nele.

Na manhã seguinte, retire a fita do copo, mas antes disso, diga: “Com esta fita, eu me protejo de qualquer energia negativa, de qualquer dano espiritual, de qualquer pessoa que queira me prejudicar, ou de qualquer acidente que possa me acontecer. Está feito.”

Em seguida, amarre a fita vermelha em um local discreto do seu veículo, como no retrovisor interno ou externo, na alavanca de câmbio, ou em outra parte onde ela não atrapalhe, mas fique visível para você.

Ainda de acordo com as informações, este passo é opcional, mas, sempre que olhar para a fita, lembre-se da intenção de proteção que colocou nela e, se desejar, repita periodicamente a oração de proteção para manter a energia ativa.

