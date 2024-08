Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (20)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (20), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No amor, termine com essa pessoa se perceber que ela não te acompanha no seu sucesso, você não precisa estar em um relacionamento no qual não está feliz

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot de hoje faz um impotante alerta para o signo de Virgem: Um amor do passado está te procurando, com quem você teve problemas, mas não volta mais.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca uma fase muito positiva nos próximos dias. É a sua hora de brilhar e ser poderoso. Você conseguirá tudo o que deseja, mas terá que se colocar na posição de primeira pessoa.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Para o bem-estar, não carregue sentimentos negativos. Será uma fase de acerto de contas, tanto no trabalho quanto em assuntos pessoais.

Texto com informações do site AS México