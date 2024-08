5 perfumes femininos nacionais QUE VOCÊ PRECISA TER para se apaixonar

Quem entende de perfumes sabe que, no Brasil, diversas marcas possuem aquelas fragrâncias consideradas essenciais, que são praticamente obrigatórias em uma coleção.

Mas se você está entrando neste mundo perfumado apenas agora e quer entender mais sobre os aromas nacionais, não se preocupe, pois as indicações a seguir podem te ajudar.

De acordo com a youtuber Suzy Moura, apresentadora do canal ‘Perfumando-se’, entre o 5 perfumes nacionais indicados a seguir, ao menos um deles precisa estar presente em um acervo feminino. Confira!

Ilía Secreto - Natura

Para mulheres que gostam de perfumes adocicados e intensos, com destaque para a nota de uva e o café.

As notas de topo são Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Orquídea, Lírio-do-Vale e Frésia e as notas de fundo são Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Far Away Glamour - Avon

Uma das linhas mais clássicas da Avon, qualquer aroma desta coleção caberia em um acervo feminino, contudo, Suzy destaca Glamour com uma principal escolha. Mesmo com aroma potente, ele pode ser utilizado em diversas horas do dia e estação, se atentando apenas para o número de borrifadas em dias mais quentes.

Groselha Preta, Toranja e Pimenta Rosa estão nas nota de topo, acompanhadas por Baunilha de Madagascar, Raíz de Orris e Flor de Laranjeira no coração e Patchouli e Almíscar Negro no fundo.

Essencial Exclusivo - Natura

Afim de conhecer a linha Essencial de Natura? A youtuber cita Essencial Exclusivo como a fragrância certeira, pois para ela o Exclusivo traz um cheiro mais completo e elegante, ideal para o trabalho.

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são: Magnólia, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Luna - Natura

Uma fragrância extremamente suave e simples, perfeito para momentos em que você não quer chamar a atenção, mas quer se sentir perfumada e “naturalmente cheirosa”, de acordo com Suzy.

As notas de topo são Mandarina Italiana, Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa, Maçã, Pêssego, Ameixa e Extrato de CO2. As notas de coração são Óleo de Rosa, Óleo de Rosa Turca, Jasmim Sambac, Jasmim Egípcio, Néroli tunisiano e Violeta e as notas de fundo são Patchouli, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Baunilha, Maltol, Âmbar e Extrato de CO2.

Elysée Blanc - O Boticário

Para momentos que requer uma certa elegância, como festas e casamentos, busque pelo aroma de Elysée Blanc, um perfume iluminado e levemente adocicado, com diversas notas de frutas.

As notas que acompanham esse perfume são Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa; Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Lírio-do-Vale e Rosa Damascena e Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.