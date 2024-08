O xamã mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Sagitário – Carta Espírito do Pássaro

Alivie o peso do seu peito e da sua alma com diversão. Invista seu tempo naquilo que melhora o seu humor e alegria, além de se conectar com a criança que carrega em seu interior e pode estar se sentindo descuidada; sua vida precisa disso agora.

Capricórnio – Carta O Elefante

Aprenda com o passado, mas não se aprenda a ele. É o momento de escrever uma nova história e reconhecer naquilo que é preciso evoluir. A natureza é sempre mudar e descobrir ainda mais força na sabedoria de reconhecer o bom e o ruim que foi vivido.

Aquário – Carta Espírito do Pássaro

Peixes – Carta O Beija-Flor

As coisas boas sempre podem ser encontradas na vida, mas é preciso foco, pois voar de um lado para o outro pode o fazer perder oportunidades. Se acalme e olhe ao redor com mais consciência. Apreciar o presente trará uma doçura importante para a sua vida.