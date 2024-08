Tinturas de cabelo avermelhadas que serão tendência de agosto a dezembro de 2024 de acordo com os especialistas

Se você sonhou em ter um cabelo chamativo e distinto, agora é o momento ideal para dar esse passo ousado em direção a um novo visual. Com as mudanças de estações, os tintos avermelhados serão tendência de agosto a dezembro de 2024.

Poucas cores transmitem força e paixão como o vermelho, evocando imagens icônicas de personagens como Jessica Rabbit ou Dulce María em ‘Rebelde’. No entanto, é crucial encontrar o tom que te faça sentir mais confiante e que também combine melhor se sua base for loira ou morena.

Tonalidades de cabelo avermelhado em tendência de agosto a dezembro de 2024

Vermelho rubi

Este tom profundo e vibrante é projetado para aqueles que procuram uma cor luminosa que traga vida aos seus cabelos. Muitos estilistas o recomendam, pois proporciona um brilho especial e é versátil o suficiente para combinar com diferentes looks, como afirmou a estilista de celebridades, Tracey Cunningham.

Fios vermelhos

De acordo com a Vogue, se você está indecisa sobre uma mudança total, as mechas vermelhas são uma opção menos comprometedora. Este estilo, que lembra Avril Lavigne, permite adicionar um toque de cor sem abrir mão da sua base natural. As mechas proporcionam um contraste impactante e, além disso, são mais fáceis de manter.

Vermelho alaranjado

Entre as tendências de tintura de cabelo avermelhado de agosto a dezembro de 2024, este é mais vibrante do que as opções anteriores. Está pensado para aquelas que buscam um visual mais ousado, adotando um estilo amplamente vibrante digno de atenção. Esta tintura é perfeita especialmente para mulheres de pele clara.

Vermelho natural

O vermelho natural procura imitar a cor que algumas mulheres parecem ter de forma inata. Com o guia adequado de um colorista experiente, é possível alcançar uma mistura que imita um vermelho castanho natural, enquanto as loiras podem optar por um strawberry blonde, que acrescenta um toque sutil mas atraente.