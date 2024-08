Ser emocionalmente invalidado pelo parceiro e suas consequências para a saúde mental

Minimizar, desqualificar ou ignorar as emoções e experiências do outro é o que é chamado de invalidação emocional em um relacionamento de casal, algo que pode ter consequências a longo prazo para a sua saúde mental. Para muitas pessoas, essa atitude em seu namorado ou marido é ‘semelhante’ para o cérebro se foram criadas com um pai emocionalmente indisponível ou ausente.

É por isso que é tão difícil quebrar o padrão ou deixar alguém, mesmo que nos cause dor. Ficamos presos ao que nos é 'comum', mesmo que seja algo tóxico ou desfavorável.

O que significa quando o seu parceiro te invalida emocionalmente?

Bem, os especialistas consideram que a invalidação emocional pode manifestar-se de várias maneiras, como a crítica, a zombaria, a implicação de que está exagerando ou te fazer sentir que os seus sentimentos são irrelevantes, seja com atitudes diretas ou indiretas, como te dar o tratamento do gelo, se afastar de você ou desaparecer, sem te oferecer apoio.

A invalidação emocional é dolorosa e irá quebrar você no longo prazo Freepik (Freepik)

Quando uma pessoa se sente emocionalmente invalidada, o impacto em sua saúde mental pode ser profundo e duradouro. Um estudo publicado no Journal of Family Psychology descobriu que pode contribuir para distúrbios de ansiedade e depressão em mulheres.

Uma das primeiras consequências da invalidação emocional é a erosão da autoestima. Quando um parceiro regularmente desconsidera as emoções do outro, este último pode começar a questionar seu valor, sensação de realidade e a legitimidade de seus próprios sentimentos. Isso gradualmente se transforma em desconfiança e ressentimento no vínculo.

A comunicação eficaz é fundamental e quando um dos membros sente que suas emoções não estão sendo levadas em conta, é provável que ele se iniba em se expressar ou o faça de forma desigual. Isso pode resultar em conflitos que se acumulam ao longo do tempo, criando um ambiente de tensão que afeta a qualidade do relacionamento e o bem-estar de ambos.

Pessoas que reprimem seus sentimentos podem resultar em explosões emocionais inesperadas (Freepik)

Outro efeito destrutivo da invalidação emocional é a tendência a experimentar problemas de regulação emocional. Pessoas que não têm suas emoções validadas podem aprender a reprimir seus sentimentos, o que pode resultar, a longo prazo, em explosões emocionais inesperadas ou em desconexão emocional que impede o casal de compartilhar uma conexão autêntica. Essa falta de sintonia pode dificultar a resolução de problemas e a construção de uma base sólida de apoio mútuo.