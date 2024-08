Ritual para fazer nesta quinta-feira (8/8) para atrair abundância e abrir caminhos

Hoje, abre-se o portal mais poderoso do ano. Para quem não conhece esse tema, é baseado em datas especiais.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, neste dia 8 de agosto ocorre o ritual 8-8-8, pois ao somar os números de 2024, o resultado é 8, e o restante se refere ao 8 do 8º mês. Confira como:

Preparação: A primeira coisa que você deve fazer é encontrar um lugar tranquilo onde possa se concentrar para realizar o ritual. Reúna velas, incensos, pedras ou qualquer um desses itens, além de um pedaço de papel e um lápis para escrever.

Passos do Ritual:

1. Respire fundo 8 vezes para acalmar a mente e focar no presente.

2. Escreva 8 coisas específicas pelas quais você se sente grato e sinta uma profunda gratidão por elas.

3. Anote 8 coisas que gostaria de atrair como se já as tivesse. Sinta a excitação e a felicidade como se já estivesse vivenciando essas conquistas. Expresse sua gratidão ao universo por lhe conceder essas 8 coisas. Em seguida, escreva uma carta de agradecimento pelas suas conquistas presentes e futuras, como se já as tivesse.

4. Repita 8 afirmações positivas que reforçam a ideia de que seus desejos e objetivos já se tornaram realidade:

- “Sou um imã de abundância.”

- “Sou grato por tudo que já recebi e pelo que está a caminho.”

- “Meus sonhos e desejos se manifestam facilmente em minha realidade.”

- “A cada dia me sinto mais conectado às possibilidades que a vida me oferece.”

- “Confio plenamente na sabedoria do universo.”

- “Minha vida é repleta de oportunidades e experiências que me ajudam a crescer e evoluir.”

- “Sou digno de receber tudo o que o universo tem a me oferecer.”

- “Recebo abundância diariamente.”

Ainda de acordo com as informações, finalize o ritual com 8 respirações profundas para liberar tensões ou dúvidas, mantendo sempre o sentimento de gratidão e segurança.

Com informações do site Minuto Neuquen