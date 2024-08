Passeio noturno gratuito no Cemitério da Consolação revela histórias fascinantes

Na movimentada cidade de São Paulo, o Cemitério da Consolação oferece uma experiência única e intrigante para aqueles que desejam conhecer mais sobre a história do Brasil. Conforme publicado pelo O Globo, uma vez por mês, o advogado Thiago de Souza organiza um tour noturno gratuito pelo cemitério, levando os participantes a uma verdadeira viagem no tempo. Em troca da doação de 1kg de alimento não perecível, os visitantes têm a oportunidade de explorar o local e ouvir histórias fascinantes sobre personalidades que marcaram a sociedade brasileira.

ANÚNCIO

Histórias que o tempo não apaga

O passeio, que surgiu em 2021 após a perda de uma tia para a Covid-19, foi concebido como uma forma de Thiago se reconectar com o tema da morte e encontrar um meio de lidar com o luto. Durante o tour, que recebe até 130 pessoas, ele compartilha curiosidades sobre os túmulos de figuras históricas como os ex-presidentes Manoel Ferraz de Campos Salles e Washington Luís, além de artistas e escritores renomados como Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Oswald de Andrade.

O Cemitério da Consolação, inaugurado em 1858, é o mais antigo de São Paulo e é considerado um museu a céu aberto. Seus mais de 8.500 túmulos abrigam não apenas os restos mortais de figuras ilustres, mas também obras de arte funerária de renomados escultores brasileiros, como Victor Brecheret e Luigi Brizzolara. O local oferece uma perspectiva singular sobre a história e a cultura paulistana, atraindo visitantes que buscam mais do que um simples passeio, mas uma conexão com o passado.

Atraindo curiosidade e reflexão

Durante o passeio, os visitantes são guiados por entre os túmulos, iluminados apenas pela luz dos celulares, o que confere ao evento uma atmosfera misteriosa e reflexiva. O cemitério, que para muitos é um lugar de tabu, é apresentado como um espaço de memória e aprendizado, desafiando preconceitos e medos comuns.

Além dos túmulos de figuras históricas, o tour também destaca histórias curiosas, como a do cachorro Spike, que foi abandonado no cemitério e, após a morte, recebeu autorização especial para ser enterrado no local. O passeio, que mistura história, arte e reflexão, oferece uma experiência enriquecedora e educativa, que vai além do tradicional.