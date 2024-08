Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Leão – Cartas 2 e 13

Cuidado com a busca por notícias ou com dar sua energia para assuntos que não valem a pena. Foque em sua vida e naquilo que está acontecendo, pois nem toas as pessoas que se dizem leais realmente são e é melhor prevenir traições.

Virgem – Cartas 15 e 12

Viagens e mudanças importantes de vida podem chegar, marcando movimentos para lugares distantes. Lembre-se que a espiritualidade pode ajudar a lidar com aquilo que causa ansiedade, por isso mantenha a mente aberta para entender alguns sinais que podem surgir.

Libra – Cartas 16 e 1

Sua sabedoria e virtudes abrem portas importantes que o levam a finalmente compreender como alcançar a felicidade. Quando conseguir as coisas boas que desejava, não deixe de agradecer e comemorar para que o sucesso se multiplique.

Escorpião – Cartas 29 e 11

Uma vitória acontece em sua vida e será muito importante para sua evolução como pessoa e espírito. É hora de se conectar com algo além da sorte e ouvir algumas respostas que podem chegar e ajudar a desatar nós que o mantinham atados.