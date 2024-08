Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Áries – Cartas 15 e 14

As voltas da vida e as mudanças o presenteiam agora com um grande amor. Olhe para as coisas com confiança e não se deixe prejudicar por medos que já devem ser superados. É hora de receber os presentes do destino.

Touro – Cartas 8 e 36

Deixe no passado essa sombra que o atormenta e comece a abrir os caminhos. Assim que a energia mudar e se movimentar será possível ver surpresas importantes acontecendo e colocando sonhos no rumo.

Gêmeos – Cartas 18 e 4

ANÚNCIO

Não se deixe enfeitiçar sempre pelas mesmas ilusões. Você pode receber notícias do passado ou de alguém distante, mas deve estar atento para entender como isso acrescenta positivamente ou negativamente em sua vida.

Câncer - Cartas 17 e 10

A justiça chegará em sua vida e será possível alancar o equilíbrio emocional. Apenas comece a desatar os nós e resolver as dificuldades com muita atenção e calma. Previna-se de deslealdades e não deixe que elas o abatam tanto; cabeça erguida e volta por cima.