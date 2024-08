Mensagem dos Druidas para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries – Carta A Lua

Cuidado com ilusões e mudanças que podem não trazer a solidez que você esperava. Lembre-se sempre de ter em sua vida a perspectiva ampla para poder prever algumas coisas sem deixar de tirar os olhos da realidade. Intuições e avisos importantes podem chegar, o ajudando a se preparar para o que está por vir.

Touro – Carta Merlin

Existe um caminho para ser trilhado e ele começará a ser visualizado com mais clareza. Não pense que estará sozinho, mas entenda que essa estrada depende das suas decisões e do seu caminhar, por isso não fique a depender das outras pessoas. Lembre-se que seus pensamentos podem atrair os acontecimentos mais do que nunca e use-os para realizar e também para se proteger.

Gêmeos – Carta O reino de Arawn

Não caia nas sombras e no azar novamente pelo seu próprio pessimismo ou falta de consciência. Lembre-se de tomar melhores atitudes e aprender com o passado que o colocou em apuros para que nada disso volte a se repetir. É importante ter coragem, o que é bem diferente da desesperança e da vingança, pois estas sempre levam a ruína.

Câncer – Carta O Andarilho

Momento de finais e de inícios em sua vida. É preciso desapegar e olhar para frente, pensando assim no caminho a seguir. Sua liberdade é construída e reafirmada agora, portanto siga seus sonhos e caminhe até o futuro. O passado não será mais a corrente que o ata ao mesmo lugar.