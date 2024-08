Feather cut: 3 maneiras de usar o corte de cabelo tendência

As tendências de cabelo são cíclicas e não há melhor prova disso do que o corte feather cut. O versátil corte teve seu momento de glória durante a década de 70 e um ressurgimento no início do milênio.

No entanto, anos após seu segundo auge, voltou com uma abordagem mais delicada: camadas mais longas e pontas suavemente ‘em penas’ em vez da retidão de antes.

Se for a primeira vez que você lê sobre o estilo, este é caracterizado pelo seu layering que pode ser em leque e texturizado ou liso e fluido, como as penas de um pássaro, daí o origem de seu nome, segundo Glamour.

Por isso, as camadas do corte podem adicionar textura e movimento, mas também se camuflar para maior sofisticação. Quanto ao comprimento, fica bem em todos, mas é mais apreciado com um comprimento até a clavícula.

3 maneiras de usar um corte Feather cut

Se você está interessado neste corte que tem tudo, mas precisa de inspiração, continue lendo para ver três maneiras de usar um corte Feather cut, seja você uma mulher ousada ou prefira um look elegante.

Feather cut com uma franja densa

As garotas que amam estilos frescos, ousados e com personalidade podem optar por usar um corte de cabelo com penas e franja cheia. Assim como o que a modelo brasileira Larissa Diniz usava.

Feather cut Corte de cabelo (Instagram)

Feather cut em um cabelo comprido

As amantes de cabelos longos não precisam abrir mão de centímetros de seus fios para usar um corte em camadas. Pelo contrário, podem experimentar as camadas desse corte em cabelos longos. Fica lindo!

Feather cut Corte de cabelo (Instagram)

Feather cut no estilo bob

Agora, as mais elegantes e sem medo de mudanças podem optar por um corte bob Feather cut, como o de Lili Reinhart. O corte de cabelo também é ideal para aqueles que buscam versatilidade e classe.